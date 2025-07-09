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        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlenen çifte cinayette tutuklu sanıklardan 2'sine tahliye

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Şakir Aslan (65) ile Aslan Aslan'ın (50) uzun namlulu silahlarla öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu 11 sanıktan 2'si tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:30
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        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlenen çifte cinayette tutuklu sanıklardan 2'sine tahliye
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Şakir Aslan (65) ile Aslan Aslan’ın (50) uzun namlulu silahlarla öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu 11 sanıktan 2’si tahliye edildi.

        Olay, 25 Temmuz 2024'te Kızıltepe ilçesi kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı husumete dönüştü. Ailelerden biri, diğer ailenin bireylerine anlaşmazlığın yaşandığı bahçede pusu kurup uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Yaklaşık 1 saat süren saldırıda Hacı Şakir Aslan ve Aslan Aslan yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 36 şüpheliden 18’i tutuklandı.

        Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde olaya ilişkin ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Davanın 22 Nisan’daki ilk duruşmasında tutuklu 18 şüpheliden 9’u tahliye edildi. Jandarma ekiplerinin duruşma sonrası düzenlediği operasyonda firari 2 kişiyi yakalamasıyla tutuklu sayısı 11’e çıktı.

        2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

        Dün görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar M.A., H.A., M.A., A.A., Ş.A., A.A., A.A., B.A., S.A., B.A. ve M.A., tutuklu oldukları cezaevlerinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada sanıklar, jandarma karakolundaki ifadelerini tekrar ettiklerini ve suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından B.A. ile M.A.’nın tahliyelerine, diğer 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca tahliye edilen şüphelilere adli tedbirlerin uygulanmasını isteyerek duruşmayı 2 Ekim’e erteledi. (DHA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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