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        Mardin'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı; cadde ve sokaklar boş kaldı

        MARDİN'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, kent genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:40
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        Mardin'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı; cadde ve sokaklar boş kaldı
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        MARDİN'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, kent genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkmayı tercih edenlerse park ve bahçelerde vakit geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

        Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Hava sıcaklığı, Kızıltepe'de 44, Derik'te 42, Nusaybin'de 41, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 37 derece olarak ölçüldü. Bazı vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

        'MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDE BİR SICAKLIK VAR'

        Karayolları Parkı'nda dinlenen emekli Mehmet Ay, "Havalar çok sıcak, mevsim normalinin üzerinde bir sıcaklık var. Bizler de parka gelip hem serinliyoruz hem de dinleniyoruz" dedi.

        Abdulkadir Aydın ise hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğunu ifade ederek, "Evde kalmaktansa Karayolları Parkı'na gelip, dinlenerek serinlemeyi tercih ediyoruz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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