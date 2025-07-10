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        Mardin'de 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 gözaltı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 340 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:44 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:50
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        Mardin'de 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 gözaltı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 340 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin ev ve eklentilerinde ekiplerin aramasında, 11 bin 340 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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