Mardin'de 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 gözaltı
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 340 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 340 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin ev ve eklentilerinde ekiplerin aramasında, 11 bin 340 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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