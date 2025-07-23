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        Kaynak yaparken akıma kapılan işçi öldü

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde çatıda kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Bünyamin Yertüm (26), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:15
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        Kaynak yaparken akıma kapılan işçi öldü
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde çatıda kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Bünyamin Yertüm (26), hayatını kaybetti. Yertüm'ün geçen yıl evlendiği öğrenildi.

        Olay, Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin çatısında kaynak yapan Bünyamin Yertüm, elektrik akımına kapılıp düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yetrüm, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Geçen yıl evlendiği öğrenilen Yertüm’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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