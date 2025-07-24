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        Mardin'de motosikletin çarptığı yaya öldü; kaza sonrası kamerada

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde kuryenin kullandığı motosikletin çarptığı Feyziye Öziş (58) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 23:07 Güncelleme: 24.07.2025 - 23:10
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        Mardin'de motosikletin çarptığı yaya öldü; kaza sonrası kamerada
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde kuryenin kullandığı motosikletin çarptığı Feyziye Öziş (58) yaşamını yitirdi. Sürücünün de yaralandığı kaza sonrası anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi’nde meydana geldi. Kurye Hasan Hüseyin L. (31) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Feyziye Öziş'e çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öziş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öziş’in cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu. Motosiklet sürücüsü Hasan Hüseyin L. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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