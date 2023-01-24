Savur'da terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi anıldı

MARDİN (AA) - Savur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi törenle anıldı.



İlçeye bağlı Ormancık ve Akyürek köylerine teröristlerce düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren 11'i çocuk 21 kişi için anma programı yapıldı.



Programa, Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Hüseyin Aydın, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Kaymakam Kaya, 1994'te terör örgütü PKK tarafından 21 vatandaşın hunharca katledildiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Her yıl onları yad etmek adına program düzenliyoruz. 2 yaşındaki çocuktan tutun kadınına, yaşlısına kadar bütün aile maalesef hunharca katledilmiştir. Bu topraklar terörden, fitne ve fesattan çok çekti. Buradaki halkımız çok ıstıraplar yaşamış. Bizler bu vatanda birlik, beraberlik ve huzur içerisinde kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bunu bin yıldır başarmış bir milletiz ve bundan sonra da başarmaya muktediriz. Birlik ve beraberliğimizi hiçbir terör örgütü bozamaz. Bu topraklarda tarih boyunca birçok terör örgütü faaliyet göstermiş, birliğimize kast eden birçok örgütler faaliyet yürütmüşler ancak hiçbiri muvaffak olamamış. Bundan sonra da başarılı olamayacaklardır."



Programda, İlçe Müftüsü Muhammed Bakır Acat tarafından şehitler için dua edildi.





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