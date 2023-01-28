Derik ilçesi doğal gaza kavuşacak

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik ilçesi için doğal gaz müjdesini verdi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında Diyarbakır BOTAŞ Bölge Müdürü Orhan Okay ve Akmercan Bölge Müdürü Abdurrahman Tuncer'i ağırlayan Vali Demirtaş, yapılan alt yapı ve doğal gaz çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha önce Artuklu, Kızıltepe, Yeşilli, Ömerli, Midyat, Dargeçit, Mazıdağı ve Savur ilçelerini doğal gaz ile buluşturduklarını hatırlatan Vali Demirtaş, "Derik ilçemizde doğal gaz ve altyapı çalışmaları başlamış olup 2023 yılı aralık ayı içerisinde enerji verilmesi planlanmaktadır." dedi.

Yapılan bu ve benzeri hizmetler ile vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürdüğünü de dile getiren Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

"Söz verdiğimiz gibi planladığımız tüm hizmetleri sırasıyla hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle 9. ilçemiz olan Derik ilçemizde de çalışmalarımıza başladık. İnşallah en kısa zamanda hem alt yapı hem üst yapı çalışmalarımızı birer birer hayata geçireceğiz. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarda kurum yetkililerine ve personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yapılan, hizmetlerin Mardin'imiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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