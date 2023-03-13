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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 107. yılı kutlandı

AA

Büyük Önder Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 107. yılı kutlandı

MARDİN (AA) - Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 107. yılı törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşma yapan Yalım Ortaokulu öğretmenlerinden Aynur Tutaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün general müjdesini Mardin'de aldığını, bunu da birçok yerde ve zamanda dile getirdiğini söyledi.

Atatürk'ün Mardin'e bir yıl sonra tekrar geldiğini dile getiren Tutaşı, "2. Ordu Komutanlığına vekalet ettiği günlerde beraberinde geniş bir heyetle Mardin'e gelmiştir. Mardinliler Atatürk'ü coşkulu bir törenle karşılamışlar. O dönem şehrin Belediye Başkanı Hıdır Çelebi'nin evinde konuk olmuştur." dedi.

Öğrencilerden Zeliha Bakay da "O Kahraman" isimli şiiri okudu.

Törene, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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