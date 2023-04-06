Ömerli Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan yardımı

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MARDİN (AA) - Ömerli Belediyesi ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürüyor.



Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini yaşamak adına ilçedeki vatandaşları evlerinde ziyaret ettiğini belirtti.



Altındağ, şunları kaydetti:



"Ömerli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzuru ve refahını sorumluluklarımız dahilinde gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca ramazan boyunca Ömerli Kaymakamlığımızla istişareli bir şekilde kazanlarda hazırladığımız sıcak yemekler ekipler tarafından araçlarla iftar öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Ramazan yardımlaşma, dayanışma ayıdır. Diğer aylarda olduğu gibi ramazanda da vatandaşlarımıza elimizden geldiğince destek oluyoruz. Evlerine yemek götürüyor, yardım kolileri ulaştırıyoruz. Ömerli Belediyesi olarak kurduğumuz ekiplerle hijyenik ortamlarda hazırlanan yemekleri özenle paketleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz."

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