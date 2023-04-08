Dargeçit’te sıcak su sondaj çalışmaları devam ediyor

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MARDİN (AA) - Dargeçit ilçesinde başlatılan sıcak su sondaj çalışmaları sürüyor.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, çalışmaları kısa sürede tamamladıklarını belirterek, bölgenin ekonomisine ve turizmine büyük katkılar sunacak sıcak su sondaj çalışmalarını 24 saat esaslı olacak şekilde sürdürdüklerini söyledi.



İlçenin Ilısu Mahallesi'nde bulunan Boncuklu Tarlanın, 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tuttuğunu kaydeden Aksoy, "Zengin bir kültürü içinde barındıran ilçemizde, sıcak su sondaj çalışmaları dahil olmak üzere devam eden tüm projeleri inşallah tamamladıktan sonra ilçemiz turizmin merkezi haline gelecektir." dedi.

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