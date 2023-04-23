AK Parti Mardin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

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MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Merkez Artuklu ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programa, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Mardin milletvekili adayları ile partililer katıldı.

İl Başkanı Alma, burada yaptığı konuşmada, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bütün şehirlerde olduğu gibi Mardin'de de önemli yatırımların yapıldığını, bu yatırım ve hizmetlerin sürmesi için gecelerini gündüzlerine katarak çalışacaklarını belirtti.



14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kaldığına işaret eden Alma, çok çalışacaklarını söyledi.



Alma, her gün hizmetlere yenilerini eklediklerini, eklemeye de devam edeceklerini kaydetti.



Daha sonra AK Parti Milletvekili Demirkaya ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.

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