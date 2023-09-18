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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Dargeçit ve Midyat ilçelerini ziyaret etti

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:02
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Dargeçit ve Midyat ilçelerini ziyaret etti
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Beraberindeki partililerle Dargeçit ilçesini ziyaret eden Alma, AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Mehmet Kılıç'a başarı diledi.

        Daha sonra Midyat ilçesine geçen Alma, yapımı tamamlanan taziyeevi ve kız Kur'an kursunun açılışına katıldı.

        Alma, ziyaretler kapsamında iki ilçede belediye başkanlarıyla da görüştü, ilçede yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi aldı.

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