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        Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:04
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        Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık tır şoförü Yunus Ş. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

        Tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G. ile kazaya karışan ilk tır sürücüsü Umut G'nin katılmadığı duruşmada, kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınları hazır bulundu.

        Sanık Yunus Ş. savunmalarını yineleyerek, tahliyesini talep etti. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını bildirdi.

        Mağdurların avukatları ise tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Umut G'nin de kaçma ihtimaline karşı tutuklanmasını talep etti.

        Tutuklu sanık avukatı da tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanık Yunus Ş'nin tutukluluk halinin devamına, sanık Umut G'nin tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tır şoförlerinden Umut G. ve tutuklu Yunus Ş. ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı.

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