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        Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı

        TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK ile 23 Eylül'de sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:14
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        Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı
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        TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK ile 23 Eylül'de sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        21 Kasım Şehir Stadı'nda teknik direktör Cevdet Uzunköprü yönetimindeki takım idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

        Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti.

        Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Takım, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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