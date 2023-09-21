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        Nusaybin'i 50 kişilik turizm rehberi ziyaret etti

        Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 50 kişilik turizm rehberi Nusaybin ilçesinin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:41
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        Nusaybin'i 50 kişilik turizm rehberi ziyaret etti
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        Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 50 kişilik turizm rehberi Nusaybin ilçesinin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

        Nusaybin Kaymakamlığı, Belediye ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde yapılan organizasyonda ilçenin tanıtımı amacıyla program düzenlendi.

        İlçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, yeni turizm rotalarına eklenmesi amacıyla Türkiye geneli faaliyet gösteren 50 kişilik turizm rehberi ilçeye davet edildi.

        İlçeye gelen rehberler Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Beşir Aydın tarafından yöresel rıbab müziği eşliğinde karşılandı.

        Daha sonra Kaymakam Kayabaşı, turizm rehberlerine Zeynel Abidin Camisi ve Külliyesi, Nisibis Akademi, Mor Yakup Kilisesi, Mor Evgin Manastırı, Gırnavaz Cin Tepesi, Kalecik, tarihi çarşı ve Beyazsu gibi tarihi ve turistik yerler hakkında tanıtım yaptı.

        Kaymakam Kayabaşı, ilçenin tarihi ve ören yerlerinin turizm rotalarına alınması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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