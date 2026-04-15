Mardin'de aracın motor bölümünde mahsur kalan 4 yavru kedi kurtarıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın motor bölümünde mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı. Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çınarcık Mahallesi'nde 34 GIL 725 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden kedi sesleri geldiğini duyan sürücü, kendi imkanlarıyla hayvanları çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı oto sanayi sitesindeki kanala çekti. Aracın altı koruma sacını söken ekipler, yeni doğan 4 yavru kediyle karşılaştı. Yavru kediler, ekiplerce kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.