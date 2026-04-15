Mardin'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı. Akça Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 HA 518 plakalı yakıt tankeri, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

