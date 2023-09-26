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        Mardin'de yoldan çıkıp savrulan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:17 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:17
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        Mardin'de yoldan çıkıp savrulan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

        Mehmet Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Mazıdağı Derik kara yolunun kırsal Şanlı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet Y’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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