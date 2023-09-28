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        MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar Hollanda'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, EAIE Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı'na katılmak üzere gittiği Hollanda'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:14
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        MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar Hollanda'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
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        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, EAIE Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı'na katılmak üzere gittiği Hollanda'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özcoşar, Hollanda Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur ile görüşmeler gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Büyükelçi Ünal ve Özcoşar ortak çalışmalar gerçekleştirmek konusunda mutabakata vardılar.

        Özcoşar'ın Oranje Enstitüsünü ziyaretinde de akademik iş birliği yapılması kararı alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcoşar, yaptıkları üç önemli görüşmenin üniversitenin uluslararası alanda yürüteceği çalışmalara katkı sağlayacağını belirtti.

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