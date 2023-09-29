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        MARSU'dan Kızıltepe'de içme suyu ve altyapı çalışmaları

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:18
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        MARSU'dan Kızıltepe'de içme suyu ve altyapı çalışmaları
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Mardin kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon altyapısı ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Kızıltepe'de çalışmalarına devam eden MARSU, Fırat Mahallesi'nde kanalizasyon, Turgut Özal Mahallesi'nde ise içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarına devam ederken Yeni Galeri Sitesinde kanalizasyon, kırsal Küçükayrık Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattı çalışmalarını tamamladı.

        MARSU ekiplerince Turgut Özal Mahallesinde yeni yerleşim alanlarına 600 metre uzunluğunda, 90 milimetre çapında içme suyu boru hattı, Yeni Galeri Sitesinde 5 bin metre uzunluğunda, 200 milimetre çapında kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

        Yeni açılan sondaj ile su sorunu çözüme kavuşan kırsal Küçükayrık Mahallesi'nde 200 metre uzunluğunda, 90 milimetre çapında içme suyu şebeke hattı çalışmaları tamamlanırken Fırat Mahallesi'nde ise 600 metre uzunluğunda, 90 milimetre çapında kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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