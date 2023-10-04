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        DEPSAŞ Enerji'den, Mardin'deki tarımsal sulama abonelerine borç uyarısı

        Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ Enerji), Mardin'deki tarımsal sulama abonelerine ödenmemiş faturaları dolayısıyla uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:07
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        DEPSAŞ Enerji'den, Mardin'deki tarımsal sulama abonelerine borç uyarısı
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        Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ Enerji), Mardin'deki tarımsal sulama abonelerine ödenmemiş faturaları dolayısıyla uyarıda bulundu.

        Şirketten yapılan açıklamada, hizmet bölgesindeki 6 ilde tarımsal sulama kaynaklı tahsilat sorunuyla mücadele edilirken, Mardin'in 3,5 milyar kilovatsaat elektrik tüketimi olduğu, bu abone grubundan sadece 200 milyon kilovatsaatlik tahsilat yapıldığı bildirildi.

        Mardin'de toplam alacağın 8,5 milyar lirayı bulduğuna işaret edilen açıklamada, yüzde 90'a yakın alacağın ildeki kayıtlı 7 bin 500'den fazla tarımsal sulama abonesinden kaynakladığı ve tarımsal sulama abonelerin elektrik borcunun 7,5 milyar liraya yaklaştığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 6 ilde 'kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız elektrik' vizyonuyla faaliyet gösteren DEPSAŞ Enerji, tahsilat sorunuyla mücadele etmeye devam ediyor. Enerji şirketi, başta tarımsal sulama aboneleri olmak üzere elektrik borcunu ödemeyen Mardin'deki abonelerini ödeme yapmaları için bir kez daha uyardı."

        Mardin'deki tarımsal sulama abonelerinin fatura durumunun "alarm verici" boyutlarda olduğu ifade edilen açıklamada, tarımsal sulamadaki abone başına borcun yaklaşık 1,3 milyon lira olduğu bilgisi verildi.

        Şehrin en yoğun tarımsal sulama abonesi bulunan ilçesinin Kızıltepe olduğu bildirilen açıklamada, "Mardin'de 2023'te toplam elektrik tüketiminin neredeyse yarısını oluşturan 1,5 milyar kilovatsaat elektriği tek başına bu ilçe tüketti. Bunda tarımsal sulama sezonun etkisi oldukça fazla oldu. Kızıltepe'yi borçlu tarımsal sulama aboneleri konusunda yakından takip eden ilçe ise Derik oldu." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen DEPSAŞ Enerji yetkilileri, tarımsal sulama abonelerinin ödemediği faturalar nedeniyle enerji tedarikinde aksamalar yaşanabileceğini belirtti.

        Abonelere çok farklı yöntemlerle bugüne kadar iyi niyetli imkanlar sunulduğunu aktaran yetkililer, şöyle devam etti:

        "Devletimiz de şirketimiz de tarımsal sulama abonelerine uygun yapılandırma ile geri ödeme, vadesi oldukça uzun olan kredi imkanları sundu. Sunulan imkanlar ne yazık ki dikkate alınmadı ve beklenen ödemeler yapılmadı. Tüm kampanyalara ve kolaylık paketlerine rağmen borcunu ödemeyen abonelerimize karşı yasal çerçevede haklarımızı arayacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."

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