Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de abonman kart için başvurular başladı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un müjdesini verdiği abonman kart için başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de abonman kart için başvurular başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un müjdesini verdiği abonman kart için başvurular başladı.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un açıkladığı, kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler için "üniversite öğrenim yardımı", Mardin Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçlarında geçerli olacak abonman kart uygulaması ve Artuklu Üniversitesinde okuyan öğrencilere yemek katkı payını içeren üç destekle ilgili çalışmalar yürütüldü.

        Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım aracından faydalanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve yükseköğrenim öğrencileri abonman karta başvurabilecek.

        Mardin Kart sahibi olan öğrenciler 60 yolculuk için 120 lira karşılığında abonman karta başvuru yapabilecek. Başvurular 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında bulunan Mardin Kent Kart Merkezinde yapılıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"

        Benzer Haberler

        MARSU'nun Kızıltepe ilçesindeki altyapı çalışmaları devam ediyor
        MARSU'nun Kızıltepe ilçesindeki altyapı çalışmaları devam ediyor
        Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçında 90+2'de bulduğu golle galip geldi...
        Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçında 90+2'de bulduğu golle galip geldi...
        Mardin´de Filistinliler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı
        Mardin´de Filistinliler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı
        Mardin 1969 Spor - Artvin Hopaspor: 1-0  
        Mardin 1969 Spor - Artvin Hopaspor: 1-0  
        Nusaybin'de "Modern Tıp İslam-Sağlık Konferansı" düzenlendi
        Nusaybin'de "Modern Tıp İslam-Sağlık Konferansı" düzenlendi
        CHP'li Çelik: 400 belediyeye ulaşmak için elimizden geleni yapacağız
        CHP'li Çelik: 400 belediyeye ulaşmak için elimizden geleni yapacağız