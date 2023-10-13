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        Midyat'ta temizlik seferberliği

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Temiz Çevre Temiz Mardin Projesi" kapsamında, Midyat ilçesinde temizlik seferberliği başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:08
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        Midyat'ta temizlik seferberliği
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Temiz Çevre Temiz Mardin Projesi" kapsamında, Midyat ilçesinde temizlik seferberliği başlattı.

        Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir ortam oluşturmak ve bunu kalıcı kılarak vatandaşların duyarlılıklarını artırmak adına kent genelinde "Temiz Çevre Temiz Mardin Projesi"ni hayata geçirdi.

        Proje kapsamında, geçen hafta merkez Artuklu ilçesinde başlatılan temizlik çalışmaları Midyat ilçesinde devam etti.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı onlarca ekip, Mardin yolu, İdil-Cizre yolu, Dargeçit-Batman yolu ve Midyat-Estel yolu, Estel şehir içi mevkisinde, Devlet Hastanesi yolunda temizlik çalışması yaptı.

        Ekipler, refüj ve kaldırımlardaki katı atıkları topladı. Cadde kenarlarındaki toz ve çamur temizlendi.

        Vatandaşlarda duyarlılık oluşturulması adına başlatılan proje kent genelinde devam edecek.

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