Mardin Valisi Akkoyun'dan Muhtarlar Günü mesajı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, Türkiye'de ilk muhtarlık müessesesinin kurulduğu gün olan 19 Ekim 1829'un yıl dönümünün, 2015 yılından itibaren "Muhtarlar Günü" olarak ilan edilerek kutlanmaya başlandığını belirtti.

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen muhtarların, devletin ile milletin arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, kamu yatırımlarının vatandaşlarımıza en iyi şekilde ulaştırmaları için tüm kamu kurum kuruluşlarımız ve muhtarlarımızla çalışıp şehrimizi kalkındırmaya devam ediyoruz. Gayretle ve fedakarlıkla görevlerini yürüten muhtarlarımızın, vatandaşlarımıza kamu hizmetlerinin hızlı ve kaliteli sunumu için nice başarılara imza atacağına güvenimiz tamdır. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle, tüm muhtarlarımızın gününü tebrik ediyor, vefat etmiş olan muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum."