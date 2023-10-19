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        Dargeçit'te iki mahallede alt yapı çalışmalarını tamamladı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Dargeçit ilçesine bağlı Kılavuz ve Çavuşlu mahallerinde içme suyu ile kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:32
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        Dargeçit'te iki mahallede alt yapı çalışmalarını tamamladı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Dargeçit ilçesine bağlı Kılavuz ve Çavuşlu mahallerinde içme suyu ile kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

        MARSU Genel Müdürlüğü, Mardin Dargeçit Muhtelif Mahallelerde Atıksu ve İçme Suyu Yapım İşi Projesi kapsamında başlattığı içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı döşeme ile modüler su deposu kurulum çalışmasını tamamladı.

        Projede, Kılavuz Mahallesi'nde muhtelif çaplarda 500 metre uzunluğunda içme suyu, 200 milimetre çapında ve 1050 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

        Çavuşlu Mahallesi'nde de muhtelif çaplarda 3 bin metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı döşemesi ve temiz içme suyunu en iyi şekilde muhafaza etme imkanı sunan çelik modüler depo inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Depo, prizmatik paslanmaz yapısıyla suyun sağlıklı ve hijyenik bir şekilde depolandığı 120 metreküp hacme sahip.

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