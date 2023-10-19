Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Savur'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

        Savur ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savur'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Savur ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

        Savur Merkez Camisi önünde toplanan ve İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasına tepki gösteren vatandaşlar, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Daha sonra Filistinlilere destek için ilçede toplanan vatandaşlar adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Savur Temsilcisi Şerafettin Sağanda, İsrail'in saldırılarını kınamak için toplandıklarını belirtti.

        Sağanda, "'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız." dedi.

        Daha sonra vatandaşlar İsrail aleyhine slogan atarak bir süre yürüdü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Kızıltepe'de Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı
        Kızıltepe'de Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı
        Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı
        Dargeçit'te iki mahallede alt yapı çalışmalarını tamamladı
        Dargeçit'te iki mahallede alt yapı çalışmalarını tamamladı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan "Muhtarlar Günü" mesajı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan "Muhtarlar Günü" mesajı
        Kızıltepe'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıl...
        Kızıltepe'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıl...