Savur'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi
Savur ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.
Savur ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.
Savur Merkez Camisi önünde toplanan ve İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasına tepki gösteren vatandaşlar, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Daha sonra Filistinlilere destek için ilçede toplanan vatandaşlar adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Savur Temsilcisi Şerafettin Sağanda, İsrail'in saldırılarını kınamak için toplandıklarını belirtti.
Sağanda, "'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız." dedi.
Daha sonra vatandaşlar İsrail aleyhine slogan atarak bir süre yürüdü.