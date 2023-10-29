Nusaybin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

İlçede kutlamalar Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın makamında, tebrikleri kabulü ile başladı.

Daha sonra Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Katılımcıları selamlayan Kaymakam Kayabaşı, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Milletimiz yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başararak Cumhuriyet’i bu yaşına erdirmiştir. Bizler de aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan vatanımıza ve Cumhuriyeti'mize sonsuza kadar sahip çıkacak ve büyük başarılarla yarınlara taşıyacağız."

Törende daha sonra şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Öğrencilerin geçit töreni ile program sona erdi.

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Ömer Gilik, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Sabittin Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Asım Aşkın, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.