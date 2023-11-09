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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapımı süren Kur'an kurslarına finansman desteği

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu tarafından imzalanan protokol ile kentte yapımı süren yatılı Kur'an kursu ve hafızlık okullarına finansman desteği sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:35
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapımı süren Kur'an kurslarına finansman desteği
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu tarafından imzalanan protokol ile kentte yapımı süren yatılı Kur'an kursu ve hafızlık okullarına finansman desteği sağlanacak.

        Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenle imzalanan protokol kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Artuklu ilçesinde bulunan ve inşaatları tamamlanan üç yatılı Kur'an kursu ve hafızlık okulunun hazır hale getirilmesi için yurt binaları da dahil tefrişatı ve donanımının tamamlanması amacıyla finansman desteği sunulacak.

        Yapımı tamamlandıktan sonra hizmete açılacak 3 Kur'an kursu ve hafızlık okulundan 500'e yakın öğrenci istifade edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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