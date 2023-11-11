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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Derik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 18:43 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:43
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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kale Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan Özgür Ö. (29), Mustafa Ç. (28), Mehmet B. (28) ve Mehmet C. (69) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özgür Ö. ile Mustafa Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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