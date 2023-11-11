Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Mardin'in Derik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Özgür Ö. (29), Mustafa Ç. (28), Mehmet B. (28) ve Mehmet C. (69) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özgür Ö. ile Mustafa Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.