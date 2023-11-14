AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin, ilçede ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında önceki dönem yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve esnaflarla görüşen Çaltekin, şunları kaydetti:

"Muhtarları ziyaret ederek mahallelerin ve vatandaşların sorunlarını dinleme fırsatı yakaladık. Partimize emek vermiş arkadaşlarımızı ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Onların bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanarak memleketimiz için en iyisini yapmanın çabası içerisinde olmaya çalışıyoruz. Yerel seçimlere sayılı günler kala inşallah çalışmalarımızı her alanda devam ettirerek partimiz ve ilçemiz adına güzel çalışmalara imza atacağız."