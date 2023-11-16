Mardin'de kavşak ve refüjler çiçeklendirildi
Mardin Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışması yürütüyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışması yürütüyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, refüj ve kavşaklara çiçek ekimini sürdürüyor.
Kentte, 180 bin kışlık çiçek ekimi hedefleniyor.
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