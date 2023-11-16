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        Mardin'de kavşak ve refüjler çiçeklendirildi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:06
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        Mardin'de kavşak ve refüjler çiçeklendirildi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışması yürütüyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, refüj ve kavşaklara çiçek ekimini sürdürüyor.

        Kentte, 180 bin kışlık çiçek ekimi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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