Mardin'deki "narkogüç" operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızıltepe, Nusaybin ve Mazıdağı ilçelerinde gerçekleştirilen "narkogüç" operasyonlarında, 70 kilogram uyuşturucu ve 148 kök Hint keneviri ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.