Mardin'deki "narkogüç" operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızıltepe, Nusaybin ve Mazıdağı ilçelerinde gerçekleştirilen "narkogüç" operasyonlarında, 70 kilogram uyuşturucu ve 148 kök Hint keneviri ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.