Mardin'de sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı Mardin'in Midyat ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Y.K. ve A.S'nin sahte içki üretimi ve satışı yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sahte olduğu tespit edilen 410 şişe votka, 35 şişe şarap ve 200 litrelik 18 varil içerisinde şarap ele geçirildi, Y.K. ve A.S. yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.