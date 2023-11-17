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        Mardin'de "6. Fotoğrafçılar Maratonu" düzenlenecek

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) onayı ile "6. Mardin Fotoğrafçılar Maratonu" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:32
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        Mardin'de "6. Fotoğrafçılar Maratonu" düzenlenecek
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        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) onayı ile "6. Mardin Fotoğrafçılar Maratonu" düzenlenecek.

        Dillerin, dinlerin, medeniyetlerin şehri olan Mardin ve tüm ilçelerinin tanıtılmasına katkı sağlanmasının, şehrin kültürel, tarihi, gastronomi ve turistik zenginliğinin ön plana çıkarılmasının amaçlandığı yarışmada fotoğraf sanatına gönül veren profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların buluşacağı 6. Mardin Fotoğrafçılar Maratonu 21-26 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Mezopotamya'nın incisi Mardin'in eşsiz güzelliklerini keşfe, fotoğraf sanatına gönül vermiş tüm yarışmacılar katılım sağlayabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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