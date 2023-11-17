Mardin'de "6. Fotoğrafçılar Maratonu" düzenlenecek Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) onayı ile "6. Mardin Fotoğrafçılar Maratonu" düzenlenecek.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) onayı ile "6. Mardin Fotoğrafçılar Maratonu" düzenlenecek.

Dillerin, dinlerin, medeniyetlerin şehri olan Mardin ve tüm ilçelerinin tanıtılmasına katkı sağlanmasının, şehrin kültürel, tarihi, gastronomi ve turistik zenginliğinin ön plana çıkarılmasının amaçlandığı yarışmada fotoğraf sanatına gönül veren profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların buluşacağı 6. Mardin Fotoğrafçılar Maratonu 21-26 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Mezopotamya'nın incisi Mardin'in eşsiz güzelliklerini keşfe, fotoğraf sanatına gönül vermiş tüm yarışmacılar katılım sağlayabilecek.