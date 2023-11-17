Kızıltepe'de öğrenciler "Atatürk: 1881-1919" filmini izledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler "Atatürk: 1881-1919" filmini seyretti.

Kaymakamlık ve belediye tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan 1350 öğrenci sinema sevinci yaşadı.

Öğrenciler "Atatürk: 1881-1919" filmini sinemada izlemenin mutluluğunu yaşadı.