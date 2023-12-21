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        Mardin'de atlara çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde atlara çarparak devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 00:18 Güncelleme: 21.12.2023 - 00:18
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        Mardin'de atlara çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde atlara çarparak devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan 4 ata çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada, araçta bulunan Mahsum S. (28), Abdullah B. (29), Ercan Ç. (25), Hatice Ç. (24) ve 1 yaşındaki Muhammed Ç. yaralandı.

        4 atın telef olduğu kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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