Mardin'de atlara çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde atlara çarparak devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde atlara çarparak devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan 4 ata çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, araçta bulunan Mahsum S. (28), Abdullah B. (29), Ercan Ç. (25), Hatice Ç. (24) ve 1 yaşındaki Muhammed Ç. yaralandı.
4 atın telef olduğu kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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