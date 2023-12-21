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        Midyat'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

        Midyat ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:21
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        Midyat'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
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        Midyat ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yapıldı.

        Midyat Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan 25 proje sergilendi.

        Fuarda incelemelerde bulunan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, çocuk ve gençlerinin hayal dünyasını teknolojiye yansıtmaları açısından büyük bir adım atıldığını söyledi.

        Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Özdemir, "Teknoloji bizim geleceğimiz, teknoloji ayrıca dünyamızın da geleceği. Bu teknolojinin çevreye, doğaya, insan zarar vermeyeceği şekli ile gelişmesi gerekiyor. TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda bunu görüyoruz." dedi.

        Çocuk ve gençlerin danışman öğretmenlerinin desteğiyle güzel projeler hazırladıklarına işaret eden Özdemir, şöyle devam etti:

        "Bunların bir kısmının da büyük bir memnuniyet ile ticari hayatta da yer alabileceğini gördük. İnşallah daha da gelişecek ve güzelleşecek. Midyatlı çocuklarımız, gençlerimiz Türkiye'deki dünyadaki teknolojiye kendi isimlerini yazdırabilecek aşamaya gelecekler."

        Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ramazan Arslan da merkezlerinin 2019'da kurulduğunu belirterek, seçilen özel yetenekli öğrencilerin verdikleri eğitimlerle yetenekleri doğrultusunda gelişimlerine katkı sağladıklarını ifade etti.

        Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Ali Bozkurt ise fuarda sergilenen projelerin öğrencilerin fikri olduğunu, bu fikirlerin projeye dönüşmesi için danışmanlık yaptıklarını dile getirdi.

        Fen Bilimleri Öğretmeni Yusuf Kaplan, fuar programlarında 50 öğrencinin aktif olarak yer aldığı bildirerek, fuarda nano teknoloji, malzeme bilimleri ve kültürel miras tematik alanlarının yer aldığını aktardı.

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