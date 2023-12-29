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        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin inşasında sona yaklaşılıyor

        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin inşası tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:06
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        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin inşasında sona yaklaşılıyor
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        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin inşası tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaba inşaatı tamamlanan, dış cephe kaplamalarında sona yaklaşılan Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde mekanik sistemle ilgili çalışmalar ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

        İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Mardin'de nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ve yatırımların devam ettiğini söyledi.

        Müdürlüğe bağlı Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 20 ünite ile hizmet vereceğini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

        "Merkezimizi açmak için gün sayıyoruz. Çalışmalarda sona yaklaşıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz 6 bin 23 metrekare alan üzerinde 4 kat olarak hizmet verecek. 50 araçlık otopark da bulunuyor. Binamızda iç düzenleme, ünite yerleştirme ve tefrişat çalışmaları sürüyor. Bu hazırlıkların bitmesinin ardından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz 2024'ün mart ayında hizmet vermeye başlayacak. Her türlü ileri tetkik ve tedavi işleminin yapılabildiği modern bir yapıda hizmet verecek. Tamamlanacak bu yatırımla konumuyla çevre ilçelere de nitelikli sağlık hizmeti sunmada kilit rol üstlenecek. Böylece Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ile ilçemizde diş sağlığı hizmetleri bir üst seviyeye taşınmış olacak. Midyat halkımıza şimdiden hayırlı olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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