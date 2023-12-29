Mardin'de kalça çıkığı ve sağ bacak boyunda kısalık bulunan çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, kalça çıkığı ve sağ bacak boyunda kısalık bulunan 9 yaşındaki Sakine Çolak, sağlığına kavuştu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Çolak, kalça ağrısı, topallama ve kalça hareketlerinde kısıtlılık nedeniyle ailesi tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Ortopedi uzmanı Dr. Abdurrahim Navat tarafından yapılan muayene ve çeşitli tetkikler sonucu hastada tedavisi gecikmiş gelişimsel kalça çıkığı, sağ bacak boyunda kısalık ve kalça yuvasında gelişme geriliği tespit edildi.

Çolak'ın, Dr. Navat ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 7 saat süren ameliyat ile kalçası yerine yerleştirildi, kalça derinliği sağlandı ve bacak boyu eşitlendi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz ise operasyonu yapan doktor Navat ve ekibini kutladı.

Yavuz, "Sağlık camiası olarak böyle başarılı operasyonların yapılması hem bizim için hem de ilimizde yaşayan halkımız açısından mutluluk ve gurur verici. Bu tarz ameliyatları yaptırmak için artık hastalarımız diğer illere sevk edilmek yerine kendi ilinde, ulaşım açısından hiç sıkıntı yaşamadan tedavisini olup eve gidebilecek. Halkımızın nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için Bakanlığımızın destekleri ile var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz." dedi.

Başhekim Dr. Selim Ünverdi, Mardin’de ilk kez yapılan ameliyatla Sakine Çolak'ın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle hastanelerinde özellikli ameliyat ve işlem sayısının arttığını ve başarılı operasyonlara imza attıklarını belirten Ünverdi, "İlimizde ilk defa yapılan zorlu bir ameliyattı. Ameliyat bitti ve çok güzel geçti. Bugün itibarıyla inşallah hastamızı şifa ile taburcu ediyoruz." diye konuştu.

Dr. Navat da hastanın sağ kalçasının yuvasında olmadığını, sağ alt ekstremde de kısalık olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Yaptıkları ameliyatla hastanın kalça yuvasını olması gerektiği yere tekrar yerleştirdiklerini, boyunu eşitlediklerini ve gerekli cerrahi müdahaleleri yaptıklarını anlatan Navat, şunları kaydetti:

"1,5 ay sonra ilk kontrole çağıracağız ve alçılarını çıkarmaya başlayacağız. Üç ay sonra da normal yürümesini bekliyoruz. Bu ameliyatın özelliği eklem koruyucu olması. Hastanın sağlıklı bir insan gibi hayatına devam etmesi için önemli bir ameliyattı. Ameliyat başarıyla geçti. Şimdiden geçmiş olsun diyoruz."

Sakine Çolak da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, daha önce yürüyemediğini, arkadaşlarıyla rahat oyun oynayamadığını belirtti.

Çolak sevincini,"İyileştiğimde tek başıma yürüyeceğim, arkadaşlarımla oyun oynayabileceğim. Okula, markete her yere gidebileceğim." sözleriyle dile getirdi.