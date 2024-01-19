Mardin'de marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Mardin'in Midyat ilçesinde bir marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde bir marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bağlar Mahallesi'nde bir markete giren kimliği henüz tespit edilemeyen 2 şüpheli, sigaralar ile kasadaki bir miktar parayı çaldı.
Olay sonrası hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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