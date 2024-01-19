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        Mardin'de marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde bir marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:51 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:51
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        Mardin'de marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Mardin'in Midyat ilçesinde bir marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Bağlar Mahallesi'nde bir markete giren kimliği henüz tespit edilemeyen 2 şüpheli, sigaralar ile kasadaki bir miktar parayı çaldı.

        Olay sonrası hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

        Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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