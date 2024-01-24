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        Kızıltepe Atık Su Arıtma Tesisinde inceleme

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:47 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:55
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        Kızıltepe Atık Su Arıtma Tesisinde inceleme
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesis halk sağlığına ve çevrenin korunmasına büyük katkı sağlıyor.

        Genel Sekreter Fatih Eroğlu, şehrin ekonomi, tarım, alt yapı, doğal kaynak, dere yatakları ve diğer birçok çevresel faktöre katkı sağladığı gibi istihdama da katkısı olan Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

        Eroğlu, tesisin çalışma düzeni ve şehre olan katkısı hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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