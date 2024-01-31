Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Artuklu Nusaybin kara yolu Düzlük mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Araçlarda bulunan Gökhan A. (30), Aziz Y. (18), Ferhan B. (17) ve Muhammet Ç. (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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