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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:25 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:25
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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Artuklu Nusaybin kara yolu Düzlük mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        Araçlarda bulunan Gökhan A. (30), Aziz Y. (18), Ferhan B. (17) ve Muhammet Ç. (13) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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