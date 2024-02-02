Mardin'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 27 FM 332 ve 34 DMV 695 plakalı otomobiller, Kızıltepe-Viranşehir kara yolu Sürekli Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi

Kazada, otomobillerde bulunan M.Ç. (23), M.N.K. (28) ve Ö.O. (25) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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