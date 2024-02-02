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        Mardin'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 02:02 Güncelleme: 02.02.2024 - 02:09
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        Mardin'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 27 FM 332 ve 34 DMV 695 plakalı otomobiller, Kızıltepe-Viranşehir kara yolu Sürekli Mahallesi kavşağında çarpıştı.

        Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi

        Kazada, otomobillerde bulunan M.Ç. (23), M.N.K. (28) ve Ö.O. (25) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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