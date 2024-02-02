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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kızıltepe ilçesini ziyaret etti

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:45
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kızıltepe ilçesini ziyaret etti
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesine ziyarette bulundu.

        Vali Akkoyun, Hastane Caddesi ve Halı Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti, bereketli kazançlar diledi.

        Özel Harekat Atatürk Kalekolunu da ziyaret eden Akkoyun, görevi başındaki polislerle görüştü.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde ziyarette bulunan Akkoyun, YKS ve KPSS'ye hazırlanan öğrenci ve adaylarla bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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