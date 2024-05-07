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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:11 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:11
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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

        Mardin Diyarbakır kara yolu Artuklu Üniversitesi Kavşağında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ACB 897 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, S.B. (38), İ.B. (30), E.A. (29) ve M.A. (27) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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