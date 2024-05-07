Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Mardin Diyarbakır kara yolu Artuklu Üniversitesi Kavşağında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ACB 897 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, S.B. (38), İ.B. (30), E.A. (29) ve M.A. (27) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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