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        Savur'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Mardin'in Savur ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:36 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:36
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        Savur'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Mardin'in Savur ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Savur Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Kaymakam Fatih Çevik, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yasin Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Özel, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Çevik, programa katılanlarla bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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