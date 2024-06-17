Savur'da bayramlaşma programı düzenlendi
Mardin'in Savur ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Mardin'in Savur ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Savur Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Kaymakam Fatih Çevik, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yasin Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Özel, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Çevik, programa katılanlarla bayramlaştı.
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