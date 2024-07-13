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        Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Gürgah, 15 Temmuz şehidi Bekdaş'ın mezarını ziyaret etti

        Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Velid Bekdaş'ın mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 21:40 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:42
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        Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Gürgah, 15 Temmuz şehidi Bekdaş'ın mezarını ziyaret etti
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        Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Velid Bekdaş'ın mezarını ziyaret etti.

        Gürgah, ziyaretinde şehidin kabrine karanfil bıraktı, dua etti.

        Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Gürgah, 15 Temmuz'un bir milletin darbecilere karşı direniş öyküsü olduğunu belirterek, şöyle dedi:

        "Şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir şekilde unutmamamız gerekir. Onların sayesinde 15 Temmuz'u demokrasi zaferi olarak adlandırıyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz şehidimiz özel harekat polisi Velid Bektaş'ın mezarını ziyaret ediyoruz. 15 Temmuz'u bize armağan eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Allah ailelerine sabırlar versin, ailelerine başsağlığı diliyorum."

        Ziyaretinde Gürgah'a, Midyat Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin ve kurum personeli eşlik etti.

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