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        Vali Akkoyun, Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulundu

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yapımı tamamlanan 110 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:10
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        Vali Akkoyun, Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulundu
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yapımı tamamlanan 110 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akkoyun, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ve İl Sağlık Müdürü uzman doktor Saffet Yavuz ile Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasını ziyaret etti.

        Yavuz ve ilgililerden bilgi alan Akkoyun, binanın bu hafta itibarıyla faaliyete geçmesi için talimat verdi.

        Akkoyun, Mardin Şehir Hastanesi inşaatında da incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkoyun, ek hizmet binası ile Mardin'de özel ve kamu hastanelerin yatak sayısının 1856'ya ulaştığını belirtti.

        Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Mardin Şehir Hastanesinin de tamamlaması ile kentte toplam yatak kapasitesi 2 bin 600 civarında olacak. Şehir hastanemizin fiziki gerçekleşmesi şu anda yüzde 35 civarında. 2025'in sonlarına doğru da inşallah şehir hastanemizin açılışını gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetini sunmayı planlıyoruz. Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binamızın tüm araç gereçleri ve donatımı yapıldı, pazartesi itibarıyla hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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