Vali Akkoyun, Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulundu

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yapımı tamamlanan 110 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akkoyun, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ve İl Sağlık Müdürü uzman doktor Saffet Yavuz ile Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasını ziyaret etti.

Yavuz ve ilgililerden bilgi alan Akkoyun, binanın bu hafta itibarıyla faaliyete geçmesi için talimat verdi.

Akkoyun, Mardin Şehir Hastanesi inşaatında da incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.