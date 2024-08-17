AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu'ya ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Uncu'ya "hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Uncu'yu sivil toplum kuruluşlar temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar ziyaret etti.

Ziyaretlerden dolayı herkese teşekkür eden Uncu, devraldıkları görevi ülkenin ve milletin huzuru ve refahı için daha ileriye götürmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.

Mardin'in geleceğine yönelik her hizmet ve yatırımın hayata geçmesinde ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Uncu, şunları kaydetti: