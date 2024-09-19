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        Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 00:23 Güncelleme: 19.09.2024 - 00:33
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        Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        C.Y. idaresindeki 34 GB 9903 plakalı otomobil, Turgut Özal Mahallesi Mardin Kızıltepe kara yolunda refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü C.Y. (32) ile araçta bulunan D.Y. (24), C.E.Y. (4) ve L.Y. (2) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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